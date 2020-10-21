Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri geldi. Sevenleri Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? sorusunu merakla araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Hakan Taşıyan'ın resmi Twitter hesabından geldi. Peki Hakan Taşıyan kaç yaşında? İşte haberin detayları...

HAKAN TAŞIYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı ve organ nakline ihtiyacı olduğu duyuruldu.

47 yaşındaki Taşıyan’ın sosyal medya hesabından, “Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yapıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan 1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğmuş, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.

HAYATI

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

HAKAN TAŞIYAN'NIN ALBÜMLERİ

Yıl Albüm 1996 Hesabım Bitmedi 1997 Sensiz İki Gün 1998 Gözün Sevem 1999 A Canım Kıymetini Bilemedim 2000 Güz Gülleri 2002 Mor Hicranlar 2003 Hakan Taşıyan 2004 Türkülerle 2005 Mutluluk Yağmuru 2006 Ya Sen Ya Hiç 2012 Gitme Gülüm 2018 Sessiz Sedasız Dönüş 2019 Ben Küskünüm Feleğe 2020 Aramadın

OYNADIĞI FİLMLER