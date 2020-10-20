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Hakan Taşıyan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Taşıyan hayatı hakkında

Hakan Taşıyan kimdir? Sorusu ünlü sanatçı hakkında çıkan üzücü haberin ardından merak konusu oldu. Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı ve organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi. İşte Hakan Taşıyan hakkında detaylar haberimizde...

Hakan Taşıyan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Taşıyan hayatı hakkında

Hakan Taşıyan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında yayınlanan üzücü haberin ardından merak konusu oldu.

47 yaşındaki Taşıyan’ın sosyal medya hesabından, “Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yapıldı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

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