HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) atama kararları 4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.