        HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 4 ARALIK 2025: Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de! HSK hakim ve savcı atama listesi nereden sorgulanır?

        Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de! 4 Aralık 2025 Hakim ve savcı atama isim listesi sorgulama ekranı

        HSK atamaları isim listesi 2025 gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. HSK kararı ile 1351 hakim ve savcı atama listesi 4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 sayılı Resmi Gazete üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 4 Aralık 2025 HSK Hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:29
        1

        Hakim ve savcı ataması isim listesi 2025 paylaşıldı! Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1351 hakim ve cumhuriyet savcısı adaynın ataması yapıldı. 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı. HSK atamaları isim listesi 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 4 Aralık 2025 HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı…

        2

        HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE!

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) atama kararları 4 Aralık 2025 tarihli ve 33097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

        Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.

        3

        1351 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

        Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.

        Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

        4

        HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

        HSK atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim ve savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.

        HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
