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        Haberler Gündem Hakkari'de 4 kilogram kaçak altın ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de 4 kilogram kaçak altın ele geçirildi

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 4 kilogram altın, sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen farklı miktarlarda Türk lirası, dolar ve Irak dinarı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:43 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:43
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        4 kilogram kaçak altın ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ilçeye bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasındaki 3 ikamette yapılan aramada, yaklaşık değeri 9 milyon 500 bin lira olan 4 kilogram gümrük kaçağı altın, 21 karton sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 Türk lirası ve 358 bin 430 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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