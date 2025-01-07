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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de hafif ticari araçta 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 05:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 05:12
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        Hakkari'de 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik madde arama köpeği "Aura" ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna ve farklı bölümlere gizlenmiş 42 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

        AA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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