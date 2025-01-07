Hakkari'de 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik madde arama köpeği "Aura" ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna ve farklı bölümlere gizlenmiş 42 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.