Hakkari'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 14.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:30
AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in idaresindeki otomobil, Şemdinli-Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mithat T, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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