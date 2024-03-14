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        Haberler Gündem Hakkari'de dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hakkari'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:30
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        Otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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        AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in idaresindeki otomobil, Şemdinli-Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mithat T, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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