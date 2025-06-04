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        Haberler Gündem Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı - Güncel haberler

        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı

        Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:48
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        Hakkari'de midibüs devrildi: 12 asker yaralı
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        Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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