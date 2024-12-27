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        Haberler Gündem Hakkari'de sürücünün cebinde 4 kilogram külçe altın ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de sürücünün cebinde 4 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:03
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        Cebinden 4 kilogram külçe altın çıktı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, araçla kayıt dışı altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda dün Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda tespit ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan birer kilogramlık 4 külçe altın ele geçirdi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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