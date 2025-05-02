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        Hakkari'deki çocuk oyun parkı ikinci kez tahrip edildi

        Hakkari'deki 15 Temmuz Şehitler Parkı içindeki çocuk oyun alanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez tahrip edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:31
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        Hakkari'deki park ikinci kez tahrip edildi
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        Hakkari'nin Yeni Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içindeki çocuk oyun alanı, bir gün arayla bir kez daha tahrip edildi.

        Oyun gruplarında ciddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri olaydan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

        Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tahrip edilen parkta onarım ve bakım çalışmalarına başladı.

        Yetkililer, mahalle halkını parklara sahip çıkmaya davet ederken, zarar veren kişilerin tespiti için vatandaşlardan destek istedi.

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