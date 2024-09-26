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        Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

        HAKKARİ'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:30
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        Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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        HAKKARİ'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonetin altından kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Karşıyaka Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin, iddiaya göre, şehir merkezi istikametine ilerlerken freni boşaldı. Kamyonet rampa aşağı ilerleyip önce Katramas Köprüsü'nün korkuluklarına, daha sonra ise elektrik direğine çarptı. O sırada yolda yürüyen bir kişi de kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrik direğinde meydana gelen hasar nedeniyle mahalle enerjisiz kalırken, kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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