Yüksekova'da kapı kapı dolaşıp, kanser taraması yapıyorlar

HAKKARİ'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın ücra köylerine kadar gidip, kapı kapı dolaşarak kadınları başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendiriliyor. Araçlarla ilçe merkezine getirilen kadınlar, yapılan taramalar sonrası yine evlerine bırakılıyor.

Kadınlarda sık görülen meme kanseri başta olmak üzere kanser türlerine karşı Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bilgilendirme ve tarama çalışması başlattı. Köylerde kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, kadınlara rahim, meme ve kalın bağırsak kanseri hakkında detaylı bilgi veriyor. Bilgilendirme sonrası ikna edilen kadınlar, araçlarla ilçe merkezindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getiriliyor. Burada kadınlara başta meme olmak üzere rahim ve kalın bağırsak kanserleri için tarama testi yapılıyor.