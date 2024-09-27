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        Yüksekova'da kapı kapı dolaşıp, kanser taraması yapıyorlar

        HAKKARİ'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın ücra köylerine kadar gidip, kapı kapı dolaşarak kadınları başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:05
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        Yüksekova'da kapı kapı dolaşıp, kanser taraması yapıyorlar
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        HAKKARİ'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın ücra köylerine kadar gidip, kapı kapı dolaşarak kadınları başta meme kanseri olmak üzere kanser türleri hakkında bilgilendiriliyor. Araçlarla ilçe merkezine getirilen kadınlar, yapılan taramalar sonrası yine evlerine bırakılıyor.

        Kadınlarda sık görülen meme kanseri başta olmak üzere kanser türlerine karşı Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bilgilendirme ve tarama çalışması başlattı. Köylerde kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, kadınlara rahim, meme ve kalın bağırsak kanseri hakkında detaylı bilgi veriyor. Bilgilendirme sonrası ikna edilen kadınlar, araçlarla ilçe merkezindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getiriliyor. Burada kadınlara başta meme olmak üzere rahim ve kalın bağırsak kanserleri için tarama testi yapılıyor.

        4 BİN KADINA KANSER TARAMASI

        Sağlık ekipleri, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünde de sağlık taraması yaptı. Köyde bilgilendirilip, ikna edilen bazı kadınlar araçlarla ilçe merkezine getirilip, tarama sonrası yine evlerine bırakılırken, Yüksekova Toplum Sağlığı Merkezi personeli Taybet Dalman, şu ana kadar kırsalda yaşayan yaklaşık 4 bin kadına kanser taraması yapıldığını söyledi. Kapı kapı dolaştıklarını belirten Dalman, "Köylerde yaşayan kadınlarımıza meme kanseri ve kanser türleri ile ilgili detaylı bilgiler verip, bilgilendiriyoruz. Mamografi çekmek için de kadınları araçlarımızla sağlık merkezine getirip, taramalarını yapıyoruz. Test sonuçları pozitif çıkan kadınlarsa randevu alınarak doktora yönlendiriliyor. Daha sonra da bu hastaların takibi yapılıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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