Yüksekova leyleklere ev sahipliği yapıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin yaklaşık 22 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan Köprücük köyü gibi yakınındaki Kamışlı köyü de bu yıl göç etmeyen 5 leyleğin yaşam alanı oldu. Köyün girişindeki kavak ağaçlarına yuva yapan leyleklere köylüler özenle bakıyor. Yiyecek sıkıntısının yaşandığı günlerde de köylüler, yuvaların bulunduğu bölgeye yem bırakıyor.

Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Köprücük köyü de 22 yıldır ayrılmayan leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Önce cami bacasına cami yıkılınca yakınındaki elektrik direğine, yeni cami yapılınca da tekrar baca üzerine yuva yapan leylek ailesine köylüler sahip çıkıyor. Bu leylek ailesi gibi 5 leylek daha kış gelince göç etmeyip Kamışlı köyünün girişindeki ağaçlara yuva yaparak yerleşti.