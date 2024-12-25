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        Yüksekova leyleklere ev sahipliği yapıyor

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin yaklaşık 22 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan Köprücük köyü gibi yakınındaki Kamışlı köyü de bu yıl göç etmeyen 5 leyleğin yaşam alanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:35
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        Yüksekova leyleklere ev sahipliği yapıyor
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin yaklaşık 22 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan Köprücük köyü gibi yakınındaki Kamışlı köyü de bu yıl göç etmeyen 5 leyleğin yaşam alanı oldu. Köyün girişindeki kavak ağaçlarına yuva yapan leyleklere köylüler özenle bakıyor. Yiyecek sıkıntısının yaşandığı günlerde de köylüler, yuvaların bulunduğu bölgeye yem bırakıyor.

        Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Köprücük köyü de 22 yıldır ayrılmayan leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Önce cami bacasına cami yıkılınca yakınındaki elektrik direğine, yeni cami yapılınca da tekrar baca üzerine yuva yapan leylek ailesine köylüler sahip çıkıyor. Bu leylek ailesi gibi 5 leylek daha kış gelince göç etmeyip Kamışlı köyünün girişindeki ağaçlara yuva yaparak yerleşti.

        Kar yağışı ve havaların soğuk olduğu günlerde de leylek yuvalarının bulunduğu bölgeye köylüler tarafından yiyecek bırakılıyor. 22 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan Köprücük köyünde yaşayan Kutbettin Onat, köy sakini olarak gördükleri leyleklere özenle baktıklarını söyledi. Leyleklerin kendilerini güvende hissetmeleri nedeniyle bölgeden ayrılmadıklarını belirten Onat, "Kamışlı köyü de artık leyleklere ev sahipliği yapıyor. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Gündüz ovada yiyecek arıyorlar. Soğuk günlerde ve akşam saatlerinde ise bizler yuvalarının bulunduğu bölgeye yiyecek bırakıyoruz" dedi.

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