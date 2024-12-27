Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilirken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece saatlerinde Hakkari kent merkezine kar yağdı. Yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, sabah okullarına giden öğrenciler ve çalışanlar lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri kent merkezindeki yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

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