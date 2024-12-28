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        Hakkari'de kar yağdı; 51 yerleşim yerinin yolu kapandı

        HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:20
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        Hakkari'de kar yağdı; 51 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 11 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Yağışlı havayla birlikte etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

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