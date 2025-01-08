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        Yüksekova'da buz tutan çayda balık avı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki yüzeyi kısmen buz tutan Nehil Çayı'nda bölge halkı, soğuğa aldırış etmeden balık avlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:35
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        Yüksekova'da buz tutan çayda balık avı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki yüzeyi kısmen buz tutan Nehil Çayı'nda bölge halkı, soğuğa aldırış etmeden balık avlıyor. Balıkçılar, gece bıraktıkları ağlarını sabah saatlerinde buzları kırarak çıkarıyor. Çayda balık tutan İsa Sakmaz (42), "Burada çıkardığımız alabalıkları, satmak için değil, kendimiz için tutuyoruz. Zaman zaman komşularımıza da ikram ediyoruz" dedi.

        Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 13 derecelere kadar düştüğü Yüksekova’da birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyünde bulunan Nehil Çayı’nın da yüzeyi

        , dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 13 derecelere kadar düştüğü bölgedeki birçok akarsu, dere ve göl gibi Nehil Çayı’nın yüzeyi de buz tabakalarıyla kaplandı. Zorlu kış şartlarına rağmen dereye ağlarını bırakanlar, sabah saatlerinde takılan balıkları toplamaya gidiyor. Nehil Çayı'nda balık avlayan mahalleli, buz tabakalarını küreklerle kırıp, ağlarını çıkartmaya çalışırken, donmayan bölgelerde de suya girerek balık avlıyor.

        'BUZ TABAKALARINI KIRARAK AĞLARIMIZI ÇIKARTIYORUZ'

        Kışın balık lezzetli olduğu için ailesi için bu işi yaptığını söyleyen İsa Sakmaz, "Nehil Çayı'nın alabalıkları çok lezzetli. Kışın sofraların vazgeçilmez lezzetleri buradaki alabalıklardır. Ben de her kış mevsimi olduğu gibi, bu yıl da bir gün önceden ağımı suya bırakıyorum. Ertesi gün geldiğimde buzları kırarak ağı çıkartıyorum. Çok zor oluyor. Ama değiyor. Günde ortalama 5 kiloya yakın balık avlıyorum. Ailemle birlikte pişirip yiyoruz. Zaman zaman komşularıma da ikram ediyoruz" dedi.

        'SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMİYORUZ'

        Yıldırım Onsalan (38) ise kışın sofraların vazgeçilmez lezzetinin balık olduğunu, bu lezzeti tatmak için soğuğa aldırış etmeden buzla kaplı derede balık avladığını söyledi.

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