Çöp kamyonunun Zap Suyu'na uçtuğu kaza kamerada; 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den köylerdeki çöpleri toplamaya giden İl Özel İdaresi’ne ait çöp kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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