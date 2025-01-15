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        Çöp kamyonunun Zap Suyu'na uçtuğu kaza kamerada; 3 yaralı

        HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan çöp kamyondaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:00
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        Çöp kamyonunun Zap Suyu'na uçtuğu kaza kamerada; 3 yaralı
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        HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan çöp kamyondaki 3 kişi yaralandı. Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den köylerdeki çöpleri toplamaya giden İl Özel İdaresi’ne ait çöp kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu. Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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