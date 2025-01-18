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        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası

        HAKKARİ'ninbirbirine yakın 2 ilçesinde farklı mevsimler hüküm sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:55
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        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası
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        HAKKARİ'ninbirbirine yakın 2 ilçesinde farklı mevsimler hüküm sürüyor. Yaklaşık 2 bin rakımlı Yüksekova'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili olurken, 760 rakımlı Irak sınırındaki Derecik'te son yılların en sıcak ocak ayı yaşanıyor. Yüksekovalılar soğuk hava ile mücadele ederken, Derecikliler bahar havasının tadını çıkarıyor.

        Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak ocak ayı yaşanıyor. Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü ilçede, otlar yeşermeye başladı. Bahar havasının yaşandığı ilçede besiciler hayvanlarını artık meralara çıkarabilirken, ilçede yaşayanlar dışarda keyifli vakit geçiriyor. Derecik'in yakınındaki Yüksekova'daysa kar ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Yaklaşık 2 bin rakımlı Yüksekova'nın yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 1, ilçe çevresinde yarım metreyi buluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, akarsu ve dere yüzeyleri buzla kaplanırken, ağaçlar da kırağı tutuyor. İlçede yaşayanlar, soğuk hava ile mücadele etmeye çalışıyor.

        '2 ÖNCE DERECİK'TE İNSANLAR YÜZMEYE GİTTİ'

        Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, "Kışın ortasındayız. Diğer yerlerde kar ve buz içindeyken, bizler Derecik'te bahar havası yaşıyoruz. Bu konuda avantajlıyız. Havanın güzelliğini aynı zamanda tarımsal olarak da kullanmayı düşünüyoruz. Mikroklima dediğimiz iklim havasını hem tarımda hem de turizmde kullanacağız. Hakkari, bu anlamda çok farklı bir kent ve Türkiye genelinde çok iyi değerlendirilmeli. Aynı anda hem pikniğe gideceksiniz, bahar havası yaşayacaksınız, hem de Yüksekova veya Hakkari'ye giderek kayak yapacaksınız. Tüm bunları da aynı günde yaşayacaksınız. 2 gün önce Derecik'te insanlar yüzmeye gitti, derede yüzdüler. Dolayısıyla bu Hakkari'nin güzelliği. Hakkari'nin artık doğal güzellikleri ile konuşulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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