Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Sokak köpeklerinin saldırdığı Eslem, ağır yaralandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak köpeklerinin saldırdığı Eslem, ağır yaralandı
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı. Teker'in hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
        Yüksekova'da göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
        Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini...
        Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini...
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası
        Hakkari'de kaya parçasının minibüse isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden...
        Hakkari'de kaya parçasının minibüse isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden...
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Çukurca'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Çukurca'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı