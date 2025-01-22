Arkadaşının pompalı tüfekle kazara vurduğu Berat, Yüksekova'da toprağa verildi

İSTANBUL’un Maltepe ilçesinde bir galeride, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Berat Işık (16), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 20 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek kazara ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık, saçmalarla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Işık'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beledisine getirildi.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şadiye Kırmızıgül, Ak Parti Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.