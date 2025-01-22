Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Arkadaşının pompalı tüfekle kazara vurduğu Berat, Yüksekova'da toprağa verildi

        İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde bir galeride, 15 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşının pompalı tüfekle kazara vurduğu Berat, Yüksekova'da toprağa verildi
        ABONE OL

        İSTANBUL’un Maltepe ilçesinde bir galeride, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Berat Işık (16), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, 20 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek kazara ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık, saçmalarla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Işık'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beledisine getirildi.

        Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şadiye Kırmızıgül, Ak Parti Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını k...
        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını k...
        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti
        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti
        Yüksekova'da sokak köpeklerinin öğrencilere saldırısı kamerada
        Yüksekova'da sokak köpeklerinin öğrencilere saldırısı kamerada
        Köpeklerin saldırısında ölen çocuğun komşuları, sokakların güvenli olmasını...
        Köpeklerin saldırısında ölen çocuğun komşuları, sokakların güvenli olmasını...