Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 7 kişiyi itfaiye kurtardı

İlçenin Orman Mahallesi'nde Hasan Duman'a ait 3 katlı binanın 1'ncı katında yangın çıktı. Dairede yaşayan aile, oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, VEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3'ü çocuk, 7 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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