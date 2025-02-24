İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu

Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köy yolunda İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliğinde görevli operatör Mehmet Kılıç'ın kullandığı iş makinesi, köy yolunda kar temizleme çalışması yaptı. Kar temizleme çalışması sırasında iş makinesinin üzerine bir anda çığ düştü. İş makinesi kar altında kalırken, son anda kurtulan operatör Kılıç'ın sağlık durumunun iyi oyduğu belirtildi. Çığ sonrası yaşananları vatandaşlar cep telefon kamerasıyla kaydederken, İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çığ altındaki iş makinesini çıkartıp, yolu ulaşıma açtı. Yetkililer, bölgede çığ riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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