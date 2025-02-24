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        İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu

        HAKKARİ'nin Geçitli köyünde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:55
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        İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu
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        HAKKARİ'nin Geçitli köyünde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör Mehmet Kılıç, son anda kurtuldu.

        Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köy yolunda İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliğinde görevli operatör Mehmet Kılıç'ın kullandığı iş makinesi, köy yolunda kar temizleme çalışması yaptı. Kar temizleme çalışması sırasında iş makinesinin üzerine bir anda çığ düştü. İş makinesi kar altında kalırken, son anda kurtulan operatör Kılıç'ın sağlık durumunun iyi oyduğu belirtildi. Çığ sonrası yaşananları vatandaşlar cep telefon kamerasıyla kaydederken, İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çığ altındaki iş makinesini çıkartıp, yolu ulaşıma açtı. Yetkililer, bölgede çığ riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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