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        Yüksekova'da 5 metreyi aşan karla mücadele

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:45
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        Yüksekova'da 5 metreyi aşan karla mücadele
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde askeri üs bölgelerine giden yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşıyor.

        Hakkari ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, Yüksekova ilçesinde ise daha önce yağan kar, çığ ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar özellikle birçok üs bölgesinin bulunduğu ilçeye bağlı Gürkavak köyü ile Doski Vadisi’ndeki Mergezer bölgelerinde sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede iş makineleriyle zorlu bir mücadele yürütülüyor. 3 gündür çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, yolların en kısa zamanda kardan temizlenip açılacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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