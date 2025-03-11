Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi (2)

HAKKARİVALİSİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 21.03'te Irak Erbil/Mergasur bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem başta Derecik olmak üzere tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb'im tüm afetlerden şehrimizi ülkemizi muhafaza etsin" dedi.