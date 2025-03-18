Yüksekova'da 1 metre kar, Derecik'te bahar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin kırsal köylerinde yer yer 1 metreye ulaşan kar örtüsü bulunurken, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor. Derecik’te nergis çiçekleriyle bölge renklenirken, badem ağaçları da çiçek açtı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde bahar havası hakim. Hava sıcaklığının gündüzleri 17 derece olarak ölçüldüğü ilçede badem ağaçları çiçek açtı, nergis çiçekleriyle de bölgede seyirlik manzaralar oluştu. Kışı sert geçen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı yakın köylerde ise yerdeki kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buluyor. Mart ayının son haftalarında ilçe merkezine yakın köyler ve dağlar kar altındayken, çiftçiler de hayvanlarını ahırlarda ve ahırların önündeki kar örtüsü üzerinde besliyor.

Baharın müjdeleyicisi nergis çiçeklerini toplayan lise öğrencisi Ayşe Yalçın, "Okul çıkışında arkadaşlarımızla birlikte tepeye çıkarak hem bu güzelliği yerinde görmek hem de nergislerler arasında gezip kokusunu solmaya geldik. Derecik’te bahar erken geliyor. Burada badem ağaçları çiçek açarken, Yüksekova’da ise hala yerde yaklaşık bir metre kar örtüsü var. İki ilçe arasındaki mesafe ise yaklaşık 120 kilometre” dedi.