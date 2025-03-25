34 kilo metamfetamin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında, Hakkari-Çukurca kara yolunun 8'inci kilometresinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil, narkotik köpeğiyle arandı. Aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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