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        Derecik'te fındık büyüklüğünde dolu

        HAKKARİ'ninDedecik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:29
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        Derecik'te fındık büyüklüğünde dolu
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        HAKKARİ'ninDedecik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.

        Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yaşayanlar, araçlarını fındık büyüklüğünde yağan doludan korumak için karton ve battaniye kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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