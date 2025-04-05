Derecik'te fındık büyüklüğünde dolu

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yaşayanlar, araçlarını fındık büyüklüğünde yağan doludan korumak için karton ve battaniye kullandı.

HAKKARİ'ninDedecik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.

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