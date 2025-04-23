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        Van'daki kazada ölü sayısı 8'e çıktı (2)

        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİVan'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden 6'sının cenazesi, Hakkari'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:50
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        Van'daki kazada ölü sayısı 8'e çıktı (2)
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        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ

        Van’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden 6’sının cenazesi, Hakkari'ye getirildi. Fadıl Korkmaz (73) ile Gülcan (40) ve Selim Kaya (41) çiftinin cenazeleri Biçer Mahallesi'ndeki Kalealtı Mezarlığı'nda, Dindar Engin'in cenazesi Gazi Mahallesi'ndeki Gopsi Mezarlığı’nda, Erkan Koç'un cenazesi Karşıyaka Mahalle Mezarlığı’nda, Yıldız Erik'in cenazesi de Merzan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Feyaz Dara, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Dem Parti İl Başkanı Kadir Şahin, görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kentteki STK temsilcileri, kanaat önderleri ve binlerce kişi katıldı.

        Mehmet Yacan ve Metin Kandemir'in cenazeleri ise Van'da defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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