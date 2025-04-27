Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        'Yılan Pınarı'nda yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yılan Pınarı'nda yuvalarından çıkan yılanlar için uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla yılanlar sürü halinde çıkmaya başladı. Her yıl ilkbahar aylarında yuvalarından çıkan yılanlar, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.

        Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte sürüler halinde yuvalarında bulunan yılanlar çıkmaya başladı. Yuvalarından dışarı çıkıp güneşlenen yılanlar, vatandaşların ve doğaseverlerinde oldukça ilgisini çekiyor. Özellikle bu aylarda sayıca fazla olan yılanları görmek isteyenler Yılan Pınarı bölgesine geliyor.

        ‘BUNLAR SU YILANI HİÇBİR ZARARI YOK’

        Yürekli köyünde yaşayan Haşim Kartal (40), her yıl mayıs aylarında yılanların çiftleştiklerini söyledi. Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler. Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri yılanların öldürülmemesi gerektiğini belirtirken, ekipler bölgeye gelerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"

        Benzer Haberler

        Hakkari'deki ceviz ağacı geniş kovuğuyla dikkati çekiyor
        Hakkari'deki ceviz ağacı geniş kovuğuyla dikkati çekiyor
        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
        Veteriner hekim çift, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında hayvanların sağlığı i...
        Veteriner hekim çift, Hakkari'nin zorlu coğrafyasında hayvanların sağlığı i...
        Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı
        Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıld...
        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıld...
        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor
        Hakkari'de toz taşınımı etkili oluyor