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        Köpek saldırısında ölen Eslem'in ismi, okulunun kütüphanesinde yaşatılacak

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde evinden çıkıp kütüphaneye giderken başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ismi, okuduğu okulun kütüphanesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:45
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        Köpek saldırısında ölen Eslem'in ismi, okulunun kütüphanesinde yaşatılacak
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde evinden çıkıp kütüphaneye giderken başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ismi, okuduğu okulun kütüphanesine verildi.

        Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, 18 Ocak günü evinden çıkıp kütüphaneye giderken başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının acısını hala unutmazken, öğretmenleri kitap toplayarak okuldaki bir sınıfı kütüphaneye çevirdi. Hizmete açılan kütüphaneye ise Eslem Teker'in ismi verildi. Kütüphanenin açılışına Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, okul idarecileri, öğretmenler, Eslem'in okul arkadaşları ve babası Ersin Teker katıldı.

        Baba Teker, kızının isminin okuduğu okulun kütüphanesine verilmesine hem sevindiğini hem de hüzünlendiğini belirterek, "Benim için bu onur verici bir durum. Okulda emeği geçen öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu çocuğumu kaybettim. Ama isminin okuduğu okulun kütüphanesine verilmesine son derece mutlu oldum. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın” dedi.

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