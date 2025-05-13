Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor. Ekipler, aramalar kapsamında derenin bazı noktalarında suyun yönünü değiştirmek için iş makineleri ile çalışma yapıyor.

Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, geçen hafta cumartesi günü piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıç ekibi ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi. 4 gündür devam eden çalışmalara katılan dalgıç ekip, derenin çeşitli noktalarına dalışlar yaparken, diğer ekipler ise suda ve su kenarında demir çubuklarla arama yapıyor.