Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de servis minibüsü takla attı; 13'ü öğrenci 14 yaralı

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de servis minibüsü takla attı; 13'ü öğrenci 14 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Trump'ın Güney Afrika'daki soykırım görüntüleri Kongo'da çekilmiş
        Trump'ın Güney Afrika'daki soykırım görüntüleri Kongo'da çekilmiş
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!
        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi
        Hakkari'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik program düzenlendi
        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor
        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor
        Hakkarili çocuklara go-kart araçlarıyla trafik eğitimi
        Hakkarili çocuklara go-kart araçlarıyla trafik eğitimi