Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekova'dan İran’a çinko maden taşıyan Cemal Aslan yönetimindeki i 65 ABK 488 plakalı TIR, sabah saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aslan aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen Yüksekova Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise TIR’ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.