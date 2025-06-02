Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden seyir halindeyken alev alan çinko madeni yüklü TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden seyir halindeyken alev alan çinko madeni yüklü TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yüksekova'dan İran’a çinko maden taşıyan Cemal Aslan yönetimindeki i 65 ABK 488 plakalı TIR, sabah saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aslan aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen Yüksekova Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise TIR’ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak

        Benzer Haberler

        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
        Hakkari'de şap hastalığına karşı denetimler sürüyor
        Hakkari'de şap hastalığına karşı denetimler sürüyor
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Yüksekovalı kuzenler Neslihan ile Zeynep, kurdukları serada sebze yetiştiri...
        Yüksekovalı kuzenler Neslihan ile Zeynep, kurdukları serada sebze yetiştiri...
        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele ge...
        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele ge...
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu