Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası: Hayvan pazarları kapatıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerine bir süre önce şap hastalığının tespit edilmesi üzerine hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, Kurban Bayramı’nda hayvan pazarlarında satış ve kesim yapılması da yasaklandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, şap hastalığının bir süre önce Derecik ilçesinden Ağrı'ya gerçekleştirilen küçükbaşlarda ortaya çıktığını söyledi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinden bir süre önce Ağrı'ya gerçekleştirilen küçükbaşlarda tespit edilen ve daha sonra Şemdinli ile Yüksekova ilçelerine de yayılan şap hastalığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şap hastalığının tespit edildiği üç ilçede ekipler aşılama çalışmaları başlatırken, bu bölgelerde küçükbaş ve büyükbaşların giriş ve çıkışlarına da izin verilmedi. Karantina uygulanan üç ilçede, Kurban pazarında satışların ve hayvan kesimlerinin yapılması da yasaklandı. Farklı illerden gelen 167 veteriner hekimin desteğiyle yapılan aşılama çalışmalarında 700 bin küçükbaş ve 27 bin büyükbaş aşılandı. Yetkililer, aşılamanın toplam maliyetini yaklaşık 30 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi.