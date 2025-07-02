Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak (2)

BAKANERSOY, BOTLA GEZİNTİ YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki kütüphane açılışından sonra Cilo ve Sat Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’ne giderek, beraberindeki yetkili ve rafting ekibiyle buzul gölünde botla gezinti yaptı. Kürek çeken Bakan Ersoy, yöredeki yerel sanatçıların seslendirdiği Kürtçe şarkıları dinledi.

‘Terörsüz Türkiye' süreci ilerledikçe devletin, ilgili bakanlıkları ile bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili yapılması gereken çalışmaların hızlandırıldığını söyleyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz de Hakkari ve ilçelerindeki projelerimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapacağımız yatırımların fizibilite çalışmaları için süreci başlatmıştık. Bakanlık olarak Hakkari'ye bir çıkarma yapmış bulunuyoruz. Çünkü projelerin karar aşaması tamamlandı ve fizibilite çalışmalarının birçoğu tamamlandı. Hızlı bir şekilde temel atmalar ve yatırımların hayata geçmesi gerekiyor. Turizm olarak baktığınız zaman, yüksek rakımlı dağlarla çevrili bir şehirden bahsediyoruz ve bu da ona kar turizmi konusunda muhteşem bir avantaj sağlıyor. Küresel ısınmanın dünyada çok yaygınlaştığı bir ortamda iklim değişikliklerinin etkisiyle kayak merkezlerinde artık sezonlar çok kısaldı. Hakkari'ye geldiğinizde ise durum çok farklı. 6 ay kar garantisi olan bir şehirden, dağlardan bahsediyoruz. Bütün doğal güzellikleriyle korunmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Buzullardan, buzul göletlerinden, bütün bu ayrıcalıklarıyla farklılaşan şehirden bahsediyoruz. Turizm açısından çok büyük potansiyeli var. Birçok bölgeden de farklılaşmış bir potansiyeli var."