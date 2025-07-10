Hakkari'de 121 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldes'nin Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda belirlenen ev ve evin önündeki araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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