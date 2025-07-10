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        Hakkari'de 121 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:16
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        Hakkari'de 121 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldes'nin Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda belirlenen ev ve evin önündeki araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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