Hayvan otlatırken yorgun mermi isabet etti

Jandarma silah kullanan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Vezirli köyü yakınındaki merada meydana geldi. Büyükbaşlarını otlatan Abdullatif Duran, nereden ateşlendiği bilinmeyen uzun namlulu silahtan çıkan yorgun merminin sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Duran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdullatif Duran’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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