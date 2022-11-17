Hakkari'de Dünya Prematüre Günü etkinliği

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Devlet Hastanesi tarafından "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastanenin çok amaçlı salonunda yapılan etkinlikte, prematüre çocuklu aileler ile hastaneye gelen vatandaşlar bilgilendirildi.



Günün anısına kesilen pastanın katılımcılara ikram edilmesiyle sona eren etkinliğe, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Uğur Can Kara, İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Yoldaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Namık Ertuş, yeni doğan ünitesi hemşireleri ve aileler katıldı.



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