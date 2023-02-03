Hakkari'de rahatsızlanan 3 kişi ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 3 kişi, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli'ye bağlı Tekeli köyüne bağlı Üstün Ağaç mezrasında rahatsızlanan Reşit Tekin'in yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin yoğun kar nedeniyle ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler 3 saat süren çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Tekin, ekiplerce ambulansa alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemdinli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin özverili çalışması sonucu rahatsızlanan bir hastanın hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

- UMKE ekibi Yüksekova'daki hasta için seferber oldu

Yüksekova ilçesinde ise Köşkönü köyü Dağdibi mezrasında rahatsızlanan 16 yaşındaki Narin İşleyen'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek talep etti.

Bunun üzerine paletli ambulansla bölgeye hareket eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, yer yer bir metre karın bulunduğu yolda güçlükle ilerledi.

Uzun uğraşlar sonucu mezraya yakın noktaya varan görevliler, daha sonra yürüyerek İşleyen'in evine gitti.

İlk müdahalesini evde yaptıkları hastayı, yaklaşık 500 metre sedyeyle taşıyarak ambulansa alan görevliler, 5 saatlik çalışmanın ardından İşleyen'i Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

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