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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 192 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 192 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 192 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu, kapanan 305 mahalle ve mezra yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 42 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da son günlerde etkili olan kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu, çığ tehlikesine karşı geçişlere kapalı tutuluyor.

- Hakkari

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde önceki gün kapanan 287 köy ve mezra yolundan 226'sı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu açıldı.

Ekipler, kalan 61 yolun açılması için de çalışmalarına devam ediyor.

Çığlı köyü ve Suvara Kotra mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu da Karayolları ekiplerince açıldı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezindeki karı belirli noktalara topladıktan sonra kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

- Muş

Muş'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 100 personel, 58 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının ardından kapanan 29 köy yolunu en kısa zamanda açacaklarını kaydetti.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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