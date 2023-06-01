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Şemdinli'de çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

AA

Hakkari Valiliği tarafından "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, 25 çiftçiye 20'şer koyun teslim edildi.

Şemdinli'de çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği tarafından "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, 25 çiftçiye 20'şer koyun teslim edildi.

Hakkari İl Özel İdaresi ve Şemdinli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 aileye toplamda 500 koyun dağıtıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi Müdürü İbrahim Besi, gazetecilere, Hakkari genelinde 1000 keçi, 3 bin koyun olmak üzere 4 hayvan aldıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvanların bir kısmını Şemdinli'de dağıtmaya başladıklarını ifade eden Besi, şöyle konuştu:

"Hakkari genelinde 407 aile projeden yaralanacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakkari için çok güzel bir proje ve çok mutluyuz. Projenin amacı kırsal kesimdeki vatandaşlarımızı tekrar köylerine döndürmek."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş da dağıtılan küçükbaş hayvanların, ilçenin iklim ile coğrafyasına adapte olan ve yaygın yetiştiriciliği yapılan koyun ve keçilerden seçildiğini belirtti.

Taş, talep olması halinde bu tür çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz ise çok güzel bir projenin yürütüldüğünü belirterek, "Burada bir çok insan geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Bunun için Sayın Valimize teşekkür ederiz." dedi.

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