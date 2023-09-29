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        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:59
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        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, yer aldığı İl Özel İdaresi takımının formasını giyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yapılan maçta mücadele etti.

        Müsabaka, İl Özel İdaresi'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

        Vali Çelik, maça katılan oyunculara teşekkür etti.

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