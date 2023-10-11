Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kurum personeliyle bir araya geldi Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum personeliyle bir araya geldi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum personeliyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programda personelle tanışan Yılmaz, birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Koordineli çalışmanın önemine değinen Yılmaz, ekip çalışması ve iş birliği ruhuyla kentte başarıyı yakalamak, kentteki öğrencilere en iyi eğitim şartlarını sunmak için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Sizlerle büyük bir aile gibi birlik ve beraberliğin güzelliği içinde, iş disiplini ve iletişim becerileri bakımından daima örnek teşkil eden karakterimizle, kurum kültürü ve geleneğine halel getirmeden, hiçbir aksamaya mahal vermeden, devletimizin bize verdiği işleri yürütmeye ve kurumumuza değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.