MHP Milletvekili Osmanağaoğlu, Şemdinli'de vatandaşlarla bir araya geldi
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Üzümkıran köyünü ziyaret etti.
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Üzümkıran köyünü ziyaret etti.
Beraberindeki partililerle Üzümkıran köyüne giden Osmanağaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Köy sakinlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Osmanağaoğlu, her zaman yöre sakinlerinin yanında olduklarını belirtti.
Osmanağaoğlu, çocuklara kitap ve hediyeler dağıttı.