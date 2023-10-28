Hakkari'de jandarma personeli köydeki öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Bağışlı Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Bağışlı Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri, Bağışlı köyüne gitti.
Buradaki anaokulunu ziyaret eden ekipler, düzenlendikleri etkinlikte öğrencilere eğitici materyaller dağıttı, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.