Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Hakkari Devlet Hastanesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Devlet Hastanesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Cumhuriyet'in ilk yılları ile son yıllarda sunulun sağlık hizmetlerine dair fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Başhekim Nigara Dursun ve kurum müdürleri tarafından yapıldı.

        Serginin çok anlamlı olduğunu belirten Berber, sağlık camiasına kazasız belasız bir çalışma dönemi temennisinde bulundu, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kara, sergiyi gezen Vali Yardımcısı Berber ve katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

        Açılışa, Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, müdür yardımcıları ve hastane personeli de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki öğrenciler için etkinlik düzenledi
        Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki öğrenciler için etkinlik düzenledi
        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari Valisi Çelik, Çukurca'da okul açılışına katıldı, sahra hastanesini...
        Hakkari Valisi Çelik, Çukurca'da okul açılışına katıldı, sahra hastanesini...
        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi
        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi
        Hakkarili judocular, Ankara'daki şampiyonada 5 madalya kazandı
        Hakkarili judocular, Ankara'daki şampiyonada 5 madalya kazandı