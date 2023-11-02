Hakkari'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı Hakkari Devlet Hastanesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Hakkari Devlet Hastanesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet'in ilk yılları ile son yıllarda sunulun sağlık hizmetlerine dair fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Başhekim Nigara Dursun ve kurum müdürleri tarafından yapıldı.

Serginin çok anlamlı olduğunu belirten Berber, sağlık camiasına kazasız belasız bir çalışma dönemi temennisinde bulundu, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kara, sergiyi gezen Vali Yardımcısı Berber ve katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Açılışa, Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, müdür yardımcıları ve hastane personeli de katıldı.