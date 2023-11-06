Yazar Uğur Batı, Hakkari'de eğitimcilerle söyleşi yaptı Akademisyen ve yazar Uğur Batı, Hakkari'de öğretmenlerle "Siz Hiç İlham Perisi Gördünüz mü?" adlı söyleşi yaptı.

Akademisyen ve yazar Uğur Batı, Hakkari'de öğretmenlerle "Siz Hiç İlham Perisi Gördünüz mü?" adlı söyleşi yaptı.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca Belediyesi ve derneğin iş birliğiyle kente davet edilen Prof. Dr. Batı, Halk Eğitimi Merkezindeki söyleşide, geçmişten bugüne ilham verici kişiler ve çalışmalara değindi, farklı bakış açılarıyla sistemli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Batı'ya teşekkür etti.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği Başkanı Ayşegül Ayyıldız da söyleşinin ilgi gördüğünü belirterek, "Öğretmenler için ilham verici bir etkinlik oldu. Hakkari böyle etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapabilir. Kent bilim, sanat ve edebiyat yuvası haline getirilebilir." dedi.

Söyleşiye, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal da katıldı.