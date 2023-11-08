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        Yüksekova'da terör saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Ova Camii ibadete açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2015-2016'daki "Çukur olayları" sırasında PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen ve yerine yenisi inşa edilen Ova Camii, törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:20
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        Yüksekova'da terör saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Ova Camii ibadete açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2015-2016'daki "Çukur olayları" sırasında PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen ve yerine yenisi inşa edilen Ova Camii, törenle ibadete açıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Çukur olayları" sırasında ağır hasar gören Ova Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapıldı.

        Bünyesinde gençlik merkezi, kütüphane, konferans salonu ve Kur'an kursu bulunan caminin açılış töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, camilere belli bir dönem zarar veren insanların olduğunu, bu kişilerin karşısında, bu camileri inşa etmek için çaba gösteren, bir arada olan, birlik olan, inançlarını, değerlerini yaşatmak isteyen insanların olduğunu belirtti.

        Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, şunları söyledi:

        "Kültürümüzün, yaşam biçimimizin temeli camilerimiz fiziki bir mekan, bir inşaat alanı değil, bir yaşam alanı, bir değerler silsilesi olarak bize değerlerimizin öğretildiği mekanlardır. Bundan sonra da gayretimiz bu yönde olacaktır. Bu caminin tüm alanları da bu amaç üzerine oluşturulmuş. Emeği geçenlerden, buna katkı sunanlardan duacıyız. Allah razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu toprakları vatan toprağı yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yad ediyor, dua ediyorum."

        Çelik, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile Trabzon İl Müftü Yardımcısı Şakir Şahin'e hediye takdim etti.

        Törene, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve din adamları da katıldı.

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