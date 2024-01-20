Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 7 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Alan köyünde yaşayan Eren ailesi, yüksek ateş şikayeti bulunan bebeği hastaneye götüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Köy yolunun kapalı olması ve çığ riski nedeniyle 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından köye ambulans helikopter yönlendirildi.

Karla kaplı köye ulaşan helikopterle alınan bebek, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.