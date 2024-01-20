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        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 7 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:45
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        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 7 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Alan köyünde yaşayan Eren ailesi, yüksek ateş şikayeti bulunan bebeği hastaneye götüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Köy yolunun kapalı olması ve çığ riski nedeniyle 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından köye ambulans helikopter yönlendirildi.

        Karla kaplı köye ulaşan helikopterle alınan bebek, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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