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        Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ulaşıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada nefes darlığı yaşayan çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:02
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        Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ulaşıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada nefes darlığı yaşayan çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 27 kilometre mesafedeki Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında nefes darlığı yaşayan 9 yaşındaki çocuğun ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, oksijen desteği sağladıkları çocuğu, bölgede bekleyen diğer ambulansa ulaştırdı.

        Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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