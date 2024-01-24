Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ulaşıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada nefes darlığı yaşayan çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada nefes darlığı yaşayan çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 27 kilometre mesafedeki Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında nefes darlığı yaşayan 9 yaşındaki çocuğun ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, oksijen desteği sağladıkları çocuğu, bölgede bekleyen diğer ambulansa ulaştırdı.
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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