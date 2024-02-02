Hakkari'de kapalı köy yolları açılıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede önceki gün etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karabağ-Yürekli köy yolu kapandı.
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.
Köy yolunu iki saat süren çalışmayla açan ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
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